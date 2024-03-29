 
مباشر

"ضربه بالشاكوش حتى الموت في العراق".. مقطع فيديو لجريمة مروعة يثير غضبا والأمن يتحرك (فيديو)

مجتمع

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x997

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جريمة مروعة في العراق، انتهت بمقتل رجل في مدينة بعقوبة، وسط غضب كبير بين النشطاء.


وأظهر الفيديو رجلا يرتدي سترة صفراء يمسك بـ"شاكوش" ويضرب به رجل آخر يرتدي قميصا أزرق اللون، حتى موته.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم إلقاء القبض على الجاني، لافتة إلى أن الخلاف اندلع بسبب خلافات عائلية.

وأعرب عدد كبير من النشطاء عن غضبهم من هذه الجريمة، حيث اعتبر البعض أن الجاني "ليس بشرا"، فيما طالب آخرون بإعدامه.

إقرأ المزيد
مصر.. فتاة تنتحر بعد مقتل خطيبها بطريقة مروعة
مصر.. فتاة تنتحر بعد مقتل خطيبها بطريقة مروعة

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا