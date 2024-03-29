"ضربه بالشاكوش حتى الموت في العراق".. مقطع فيديو لجريمة مروعة يثير غضبا والأمن يتحرك (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جريمة مروعة في العراق، انتهت بمقتل رجل في مدينة بعقوبة، وسط غضب كبير بين النشطاء.



وأظهر الفيديو رجلا يرتدي سترة صفراء يمسك بـ"شاكوش" ويضرب به رجل آخر يرتدي قميصا أزرق اللون، حتى موته.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم إلقاء القبض على الجاني، لافتة إلى أن الخلاف اندلع بسبب خلافات عائلية.

وأعرب عدد كبير من النشطاء عن غضبهم من هذه الجريمة، حيث اعتبر البعض أن الجاني "ليس بشرا"، فيما طالب آخرون بإعدامه.

شنو من بشر هذول — الفضلي والنسب حاتم الطائي 57 (@Alfhadly57) March 28, 2024

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المصدر: RT