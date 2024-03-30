"حزب الله" يعلن استهدافه عدة مواقع إسرائيلية (فيديو)

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استهدافه عدة مواقع إسرائيلية وتحقيق إصابات مباشرة.

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وقال الحزب في بيان صحافي: "استهدف ‏‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية صباح اليوم ثكنة راميم بصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة" .

وفي بيان آخر، أعلن استهداف "قاعدة خربة ‏ماعر بالأسلحة الصاروخية"، كما قال إنه استهدف "تحركا ‏لجنود العدو داخل موقع الراهب ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وحقق إصابات ‏مؤكدة".

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

المصدر: RT