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واشنطن تفرض قيودا على دخول 10 مسؤولين سوريين وأفراد أسرهم

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واشنطن تفرض قيودا على دخول 10 مسؤولين سوريين وأفراد أسرهم
Globallookpress
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أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر فرض واشنطن قيودا على دخول 10 مسؤولين سوريين الأراضي الأمريكية.

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وقال ميلر: "وزير الخارجية أنتوني بلينكن يتخذ خطوات لفرض قيود على دخول 10 مسؤولين حكوميين سوريين وأفراد أسرهم، بسبب تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان".

وأشار ميلر إلى أنه في ديسمبر 2023، أعلنت الولايات المتحدة عن سياسة جديدة لقيود التأشيرات ضد مسؤولي الحكومة السورية الحاليين والسابقين "المتورطين في قمع السوريين وانتهاك حقوق الإنسان".

وشدد ميلر على أن الولايات المتحدة ليس لديها توجه نحو تطبيع العلاقات مع السلطات السورية الحالية بقيادة الرئيس بشار الأسد، لأنها لا ترى "تقدما حقيقيا نحو حل دبلوماسي وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

المصدر: تاس

 

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