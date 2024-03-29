إعلام إسرائيلي: غالانت يحقق تقدما كبيرا في خطته لجلب قوة متعددة الجنسيات من 3 دول عربية إلى غزة

أفادت وسائل إعلام بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حقق خلال زيارته لواشنطن تقدما كبيرا في خطته لجلب قوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة.

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وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن القوة المتعددة الجنسيات التي ينوي غالانت جلبها إلى غزة ستتألف من عناصر مسلحة من ثلاث دول عربية، لم تنشر وزارة الدفاع أسماءها خوفا من أن يجعل ذلك هذه الخطوة صعبة التنفيذ.

ووفقا لخطة غالانت، ستقوم نفس القوة أولا بتأمين قوافل المساعدات الإنسانية، وكذلك الميناء الذي يتم بناؤه في قطاع غزة، والقصد من ذلك هو أن تقود الولايات المتحدة القوة المتعددة الجنسيات، حتى لو لم يكن لديها قوات على الأرض، حسب تعبير "يديعوت أحرونوت".

وأضافت الصحيفة أنه وفقا للخطة، فإن هذا سيعزز العناصر على الأرض غير المرتبطة بـ"حماس"، ويحل المشكلة المتفاقمة تجاه الأمريكيين.

وأطلع غالانت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ومجلس الوزراء الحربي على التقدم المحرز.

وخلال زيارته للولايات المتحدة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت إن نتائج حرب إسرائيل ضد حركة "حماس" ستؤثر على المنطقة لفترة العقود القادمة.

هذا وتوجه كل من رئيس الموساد دافيد برنياع ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار إلى القاهرة والدوحة، في إطار المفاوضات الرامية لإنجاز صفقة تبادل الأسرى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

المصدر: "يديعوت أحرونوت" + RT