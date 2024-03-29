رئيسا الموساد والشاباك يتوجهان إلى الدوحة والقاهرة لاستكمال المفاوضات  

توجه كل من رئيس الموساد دافيد برنياع ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار إلى القاهرة والدوحة، في إطار المفاوضات الرامية لإنجاز صفقة تبادل الأسرى.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن برنياع إلى العاصمة القطرية الدوحة، في حين سيتوجه رئيس (الشاباك) رونين بار إلى القاهرة، في إطار مفاوضات إطلاق سراح الرهائن.

إقرأ المزيد

ولفتت القناة إلى أن ذلك يأتي بموافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي تحدث معهما.

ووفقا للتقارير، من المتوقع أن يجري برنياع وبار زيارتهما للدوحة والقاهرة خلال الأيام القريبة.

المصدر: RT