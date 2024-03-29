استطلاع يظهر تحولا ملحوظا في الرأي العام الأمريكي بحرب غزة

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب" أن غالبية الأمريكيين يرفضون العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، في تحول كبير منذ الخريف الماضي.

وكشف الاستطلاع الجديد أن 55% من الأمريكيين لا يوافقون على الرد العسكري الإسرائيلي في غزة، بزيادة قدرها 10 نقاط مئوية منذ نوفمبر.

وبحسب الاستطلاع فإن حوالي واحد من كل ثلاثة (36%) من الأمريكيين يوافقون على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وهذا أقل مما حدث في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر، عندما أظهر استطلاع للرأي أجري حينها أن نصف الأمريكيين يوافقون على تصرفات إسرائيل.

ووجد الاستطلاع أن نسبة الموافقة على الإجراءات الإسرائيلية انخفضت بين الجمهوريين من 71% في نوفمبر إلى 64% في مارس، وأن الانخفاض أكثر حدة بين الديمقراطيين، حيث أن أقل من واحد من كل خمسة (18%) يقولون أنهم يوافقون على تصرفات إسرائيل.

المصدر: axios