القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 4 مسيّرات للحوثيين فوق البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر الجمعة، عن تدمير 4 مسيرات أطلقها الحوثيون باتجاه سفينتين في البحر الأحمر.

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وقالت القيادة على منصة "إكس" إن القيادة المركزية حيدت أربع طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن.

وأضافت أن المسيّرات كانت تستهدف سفينة حربية أمريكية وأخرى تابعة للتحالف الذي تقوده واشنطن ضمن منطقة البحر الأحمر، ما استدعى الدفاع عن النفس.

وأشارت إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف".

وأوضحت أنه يتم اتخاذ تلك الإجراءات "لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

المصدر: منصة "إكس"