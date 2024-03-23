"سنتكوم" تعلن استهداف ثلاثة مواقع تحت الأرض للحوثيين في اليمن

أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، السبت، أنها استهدفت ثلاث منشآت تخزين تحت الأرض في اليمن يستخدمها الحوثيون في تنفيذ هجمات تستهدف سفنا في البحر الأحمر.

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وقالت القيادة المركزية الأمريكية للشرق الأوسط "سنتكوم" في بيان إن القوات الأمريكية "نفذت ضربات دفاع عن النفس ضد ثلاث منشآت تخزين تحت الأرض تابعة للحوثيين في مناطق يسيطرون عليها في اليمن".

وأضافت أنها رصدت أيضا إطلاق الحوثيين أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر الجمعة.

March 22 Red Sea Update



On March 22, between approximately 4:22 a.m. and 11:10 p.m. (Sanaa time), United States Central Command (CENTCOM) forces successfully engaged and destroyed four unmanned aerial vehicles (UAV) in Houthi-controlled areas of Yemen in self-defense.

During… pic.twitter.com/lFHlCaduX3 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 23, 2024

وتداولت أمس الجمعة شبكات التواصل الاجتماعي لقطات توثق وقوع الانفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء، وقيل إنها نجمت عن الغارات البريطانية والأمريكية.

وكانت وسائل إعلام يمنية تحدثت عن أنه جرى استهداف مزرعة سردود بمنطقة الكدن في محافظة الحديدة غرب اليمن، بغارتين جويتين.

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة"، في حين شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين.

وشنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.

المصدر: RT