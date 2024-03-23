 
مباشر

"سنتكوم" تعلن استهداف ثلاثة مواقع تحت الأرض للحوثيين في اليمن

أخبار العالم العربي

@CENTCOM
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x7pt

أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، السبت، أنها استهدفت ثلاث منشآت تخزين تحت الأرض في اليمن يستخدمها الحوثيون في تنفيذ هجمات تستهدف سفنا في البحر الأحمر.

إقرأ المزيد
إعلام يمني: غاراتان جويتان على منطقة الكدن غرب اليمن
إعلام يمني: غاراتان جويتان على منطقة الكدن غرب اليمن

وقالت القيادة المركزية الأمريكية للشرق الأوسط "سنتكوم" في بيان إن القوات الأمريكية "نفذت ضربات دفاع عن النفس ضد ثلاث منشآت تخزين تحت الأرض تابعة للحوثيين في مناطق يسيطرون عليها في اليمن".

وأضافت أنها رصدت أيضا إطلاق الحوثيين أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر الجمعة.

وتداولت أمس الجمعة شبكات التواصل الاجتماعي لقطات توثق وقوع الانفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء، وقيل إنها نجمت عن الغارات البريطانية والأمريكية.

وكانت وسائل إعلام يمنية تحدثت عن أنه جرى استهداف مزرعة سردود بمنطقة الكدن في محافظة الحديدة غرب اليمن، بغارتين جويتين.

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة"، في حين شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين.

وشنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)