إعلام يمني: غاراتان جويتان على منطقة الكدن غرب اليمن

أفادت وسائل علام يمنية اليوم الجمعة، بأنه جرى استهداف منطقة الكدن في محافظة الحديدة غرب اليمن، بغارتين جويتين.

وقالت قناة "المسيرة" نقلا عن مراسلها في الحديدة إن "عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف بغارتين مزرعة سردود بمنطقة الكدن".

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة"، في حين شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها "ردا على ذلك"، قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين.

وشنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.

واليوم أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن الجيش الأمريكي وقوات التحالف دمروا زورقا وصاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقهما الحوثيون في البحر الأحمر.

المصدر:RT+ المسيرة