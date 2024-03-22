القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا زورقا وصاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقهما الحوثيون

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن الجيش الأمريكي وقوات التحالف دمروا زورقا وصاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقهما الحوثيون في البحر الأحمر.

وقالت "سنتكوم" في بيان لها فجر اليوم الجمعة، إنه "خلال اليوم الماضي في 21 مارس، بين الساعة 8:50 و 11:40 صباحا (بتوقيت صنعاء)، استطاعت طائرة تابعة للتحالف من تدمير زورق مسير أطلقه الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن".

وأشارت إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن اي إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو التحالف".

21 مارس / آذار: التحديث اليومي لأنشطة البحر الأحمر

في 21 مارس /آذار، بين الساعة 8:50 و 11:40 صباحا (بتوقيت صنعاء)، استطاعت طائرة تابعة للتحالف من تدمير زورق مسير أطلقه الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.

بالإضافة إلى ذلك، استطاعت قوات… pic.twitter.com/zNaFrPgUDh — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) March 22, 2024

وأوضحت "سنتكوم" في بيانها: " تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، ويتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة"، في حين شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها "ردا على ذلك"، قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين.

وشنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.

المصدر:RT