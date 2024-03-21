القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير طائرة وزورق مسيرين أطلقهما الحوثيون

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن الجيش الأمريكي وقوات التحالف دمروا طائرة مسيرة وزورقا مسيرا أطلقهما الحوثيون في البحر الأحمر أمس الأربعاء.

وقالت "سنتكوم" في بيان لها فجر اليوم الخميس، إنه خلال اليوم الماضي "نجحت طائرة تابعة للتحالف في تحديد طائرة بدون طيار وتدميرها، كما نجحت القيادة المركزية الأمريكية في تحديد زورق مسيّر وتدميره"، موضحة أن الهدفين أطلقا من المناطق الخاضعة لسيطرة حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن.

وذكر البيان أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف".

20 مارس/آذار التحديث اليومي لأنشطة البحر الأحمر



في يوم 20 مارس/آذار , بين الساعة 10:10 صباحًا و 7:40 مساءً(بتوقيت صنعاء)، نجحت طائرة تابعة للتحالف في تحديد طائرة بدون طيار وتدميرها، كما نجحت القيادة المركزية الامريكية في تحديد زورق مسيّر وتدميره, حيث تم أطلاقهما من قبل… pic.twitter.com/795Y9kZuMH — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) March 21, 2024

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ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة"، في حين شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها "ردا على ذلك"، قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين.

وشنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.

المصدر: RT