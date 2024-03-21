 
مباشر

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير طائرة وزورق مسيرين أطلقهما الحوثيون

أخبار العالم العربي

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير طائرة وزورق مسيرين أطلقهما الحوثيون
AP
سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر تطلق صواريخ لإسقاط طائرات مسيرة للحوثيين (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x765

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن الجيش الأمريكي وقوات التحالف دمروا طائرة مسيرة وزورقا مسيرا أطلقهما الحوثيون في البحر الأحمر أمس الأربعاء.

وقالت "سنتكوم" في بيان لها فجر اليوم الخميس، إنه خلال اليوم الماضي "نجحت طائرة تابعة للتحالف في تحديد طائرة بدون طيار وتدميرها، كما نجحت القيادة المركزية الأمريكية في تحديد زورق مسيّر وتدميره"، موضحة أن الهدفين أطلقا من المناطق الخاضعة لسيطرة حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن.

وذكر البيان أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف".

إقرأ المزيد
"سنتكوم": الحوثيون أطلقوا أمس 3 صواريخ باليستية باتجاه البحر الأحمر

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة"، في حين شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها "ردا على ذلك"، قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين.

وشنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية بعد فرز 100% من أصوات الناخبين