مستخدما "الكاتيوشا والبركان" وصواريخ أخرى.. "حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل يوم الخميس

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الخميس، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 28 مارس 2024، وفقا للتالي":

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 16:25: استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 16:35: استهداف موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 08:00: قصف مستعمرتي "غورن" و"شلومي" بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، في إطار الرد ‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية خصوصا مجزرة الناقورة ‏والاعتداء على بلدة طير حرفا والطواقم الطبية فيها.

2- الساعة 09:20: استهداف مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث ‏بالقذائف المدفعية.‏

3- الساعة 18:00: قصف مستعمرتي "غورن" و"شلومي" بصواريخ البركان ‏والكاتيوشا، في إطار الرد ‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية خصوصا مجزرة الناقورة ‏والاعتداء على بلدة طير حرفا والطواقم الطبية فيها.

4- الساعة 17:50: استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابات مباشرة.

5- الساعة 23:35: استهداف آليات ‏العدو الإسرائيلي عند دخولها إلى موقع المالكية بقذائف المدفعية، وإصابتها إصابة مباشرة".

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار، فيما تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT