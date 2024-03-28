رئيس مجلس الشورى الإيراني يستقبل هنية في طهران (صور)

التقى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم الخميس رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران.

وبدأ هنية الذي زيارته لإيران في 26 مارس الجاري، والتقى قائد الثورة الإسلامية علي الخامنئي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

قاليباف يستقبل هنية ويجري معه محادثات

استقبل رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، صباح اليوم الخميس، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية الذي يزور ايران، وأجرى معه محادثات. pic.twitter.com/GPolOiZpom — وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) March 28, 2024

كما التقى هنية والوفد المرافق له الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي.

كما عقد رئيس المكتب السياسي لحماس لقاء مع ممثل قائد الثورة الإسلامية في إيران وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي على أكبر أحمديان.

المصدر: فارس