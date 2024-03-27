الرئيس الإيراني يلتقي إسماعيل هنية في طهران

التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران اليوم الأربعاء.

وسبق أن أجرى هنية محادثات مع المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم الثلاثاء.

وخلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الإيراني أمس الثلاثاء أعرب هنية عن اعتقاده أن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة يؤشر إلى عزلة غير مسبوقة يعيشها الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "واشنطن غير قادرة على فرض إرادتها على المجتمع الدولي".

وذكر هنية أن إيران تقف في الخندق الأمامي لدعم الشعب الفلسطيني.

المصدر: رابتلي + RT