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ليبيا.. الرقابة الإدارية توقف وزير النفط عن العمل في إطار تحقيق

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ليبيا.. الرقابة الإدارية توقف وزير النفط عن العمل في إطار تحقيق
وسائل إعلام
وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا محمد عون
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قررت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، توقيف وزير النفط والغاز في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" محمد عون عن العمل في إطار تحقيق تجريه الهيئة للتأكد من وجود مخالفات قانونية.

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واتخذ رئيس هيئة الرقابة عبدالله قادربوه، قرارا الاثنين، بإيقاف وزير النفط والغاز بالحكومة  محمد عون عن العمل لدواعي ومقتضيات لمصلحة التحقيق.

وذكر القرار أن وقف الوزير جاء "لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة"، وبناء على "مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق، ومجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم 178 الكاشف لوجود مخالفات قانونية".

ولم يوضح القرار تفاصيل أخرى بشأن القضية المنظورة أو المخالفات محل التحقيق.

المصدر: RT

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