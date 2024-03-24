حركة النهضة الجزائرية تؤيد الانتخابات الرئاسية المسبقة وتشدد على توفير جو المنافسة

عبرت حركة النهضة الجزائرية عن اهتمامها الشديد بقرار الرئيس عبد المجيد تبون بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر المقبل، داعية إلى توفير المناخ المناسب لإنجاح هذه الاستحقاقات.

وجاء في بيان صادر عن الحركة، وقعه الأمين العام محمد ذويبي، أن "حزبه استقبل باهتمام بالغ بيان رئاسة الجمهورية المتضمن تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة"، مؤكدا في نفس الوقت أن "ذلك يندرج ضمن الصلاحيات التي يكفلها الدستور للرئيس".

وأضافت الحركة أنها "مع احترام المواعيد الانتخابية خاصة بعد ظهور بعض الآراء في الآونة الأخيرة للتلميح بتأجيل الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي ترفضه النهضة بشدة"، معتبرة أن "تنظيم انتخابات مسبقة خير من تأجيلها".

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كما ترى الحركة أن "هذه السنة هي للاستحقاقات الوطنية الكبرى ومنها الانتخابات الرئاسية"، مذكرة بالموقف الصادر عن مجلسها الشورى الوطني في دورته الأخيرة، مشيدة بحضورها الإيجابي والقوي في المواعيد السياسية المرتقبة.

هذا وتتطلع الحركة، حسب البيان ذاته، إلى أن "تكون الانتخابات الرئاسية القادمة محطة لتكريس الإرادة الشعبية، بمشاركة واسعة، لتجسيد دولة القانون وتثبيت الاستقرار والتخلص من العقبات التي تواجه بناء اقتصاد قوي، وتؤهل الجزائر أكثر لمواصلة دورها كفاعل محوري على المستويين الإقليمي والدولي في مسيرتها المشرفة لمناصرة القضايا العادلة، خصوصا حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه والشعب الصحراوي في تقرير مصيره".

المصدر: صحيفة الشروق الجزائرية