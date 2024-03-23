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"سرايا القدس": تفكيك منزل تم تفخيخه من قبل الجيش الإسرائيلي في محيط مجمع الشفاء

أخبار العالم العربي

AFP
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أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" عن تمكن مقاتليها في وحدة الهندسة من تفكيك منزل تم تفخيخه من قبل الجيش الإسرائيلي في محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة.

وأوضح المراسل العسكري لسرايا القدس: "تمكن مجاهدو وحدة الهندسة في سرايا القدس من تفكيك منزل تم تفخيخه من قبل العدو الصهيوني في محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة".

وأضاف: "يعمل مجاهدو وحدة الهندسة في سرايا القدس على إعادة استخدام العبوات واللواصق الانفجارية التي تم تفكيكها لتكون وبالا على جنود العدو وآلياته".

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هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم السبت، حصيلة عملياته العسكرية المستمرة في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة شمال القطاع، مشيرا إلى أنه قتل 170 شخصا واعتقل 800 آخرين للتحقيق معهم.

وقتل خمسة مواطنين فلسطينيين، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في غارة إسرائيلية على شمال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ169، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة، مع ارتفاع في حصيلة الضحايا.

المصدر: RT

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