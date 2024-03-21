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تفعيل خدمة تطويف المعتمرين بعربات غولف حول سطح الحرم المكي

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تفعيل خدمة تطويف المعتمرين بعربات غولف حول سطح الحرم المكي
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أطلقت هيئة العناية بشؤون الحرمين خدمة عربات الغولف لتسهيل طواف كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بسطح ‎المسجد الحرام

وذكرت الهيئة في بيان: مع تزايد أعداد المعتمرين جرى تفعيل خدمة الطواف في الجسر الدائري بسطح الحرم المكي الشريف بواسطة عربات الغولف الجماعية، والتي تهدف لتسهيل الطواف للذين يجدون مشقة في تأدية مناسك العمرة، على خلفية الإقبال الكبير الذي يشهده الحرم المكي

تفعيل خدمة تطويف المعتمرين بعربات غولف حول سطح الحرم المكي

وتأتي خدمة التطويف بعربات الغولف لاستكمال منظومة الخدمات المتنوعة التي تقدم لكبار السن والعجزة في المسجد الحرام، إضافة الى العربات الكهربائية والكراسي المتحركة لأداء مناسك الطواف والسعي، وذلك بهدف تسهيل تأدية عمرتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة

تفعيل خدمة تطويف المعتمرين بعربات غولف حول سطح الحرم المكي

موقع : مكة المكرمة

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