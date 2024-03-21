سعد الحريري يخضع لجراحة في القلب بفرنسا وبيان لمكتبه عن وضعه الصحي

خضع رئيس الحكومة اللبناني الأسبق سعد الحريري، لعملية جراحية في القلب في العاصمة الفرنسية باريس، وأصدر مكتبه الإعلامي بيانا شرح فيه حالته الصحية.

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وجاء في بيان المكتب الإعلامي للحريري: "خضع الرئيس سعد الحريري لاستبدال لصمام القلب وقد تكلل بحمد الله بالنجاح، في العاصمة الفرنسية باريس".

وأضاف: "هذا الإجراء الطبي كان مبرمجا سلفا، والرئيس الحريري سيمكث بضعة أيام للراحة في باريس، يعود بعدها إلى مقر إقامته في أبو ظبي".

وكان الحريري زار منتصف فبراير الماضي بيروت، لإحياء الذكرى 19 لاغتيال والده، حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي.

وظهر الحريري، الذي كان بعيدا في الآونة الأخيرة عن الإعلام، بشكل جديد، حتى أنه فقد الكثير من وزنه.

وعلق الحريري في 24 يناير 2022، عمله في الحياة السياسية، داعيا "تيار المستقبل" للقيام بالخطوة نفسها وعدم الترشح للانتخابات، معللا قراره باقتناعه بأن "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة".

المصدر:RT