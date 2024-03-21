إعلام لبناني: انتشار أمني "غير مسبوق" لعناصر "حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية

أفادت صحيفة "النهار" اللبنانية، اليوم الخميس، بأن عناصر من "حزب الله"، ينفذون انتشارا أمنيا "غير مسبوق" في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، التي تعد معقلا للحزب.

وقالت الصحيفة اللبنانية، إن "عناصر حزب الله انتشروا بشكل واسع وغير مسبوق، وبكامل عتادتهم العسكري في الضاحية الجنوبية لبيروت، ووضعوا الأقنعة على وجوههم، وقاموا بالتدقيق المشدد بهويات المارة في الشوارع الرئيسية والفرعية".

ولفتت الصحيفة إلى أن "سبب الانتشار لم يعرف حتى الآن، لكنه يوضع في إطار الأمن الاستباقي".

ونقل موقع "واينت" العبري الخبر تحت عنوان "تقارير غير عادية في لبنان: "عناصر حزب الله انتشروا بشكل غير مسبوق في الضاحية".

يشار إلى أن "حزب الله" يشدد إجراءاته الأمنية عادة في أماكن تجمعه خلال شهر رمضان المبارك.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار، فيما تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

المصدر: النهار+ واينت