"استهداف مبان فيها قوات إسرائيلية ومواقع وجنود"..حزب الله ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل يوم الأربعاء

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وخلص الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 20 مارس 2024، وفقا للتالي":

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان): «

1- الساعة 17:35 (بتوقيت لبنان): استهداف قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية، وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 17:35: استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 17:40: استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 18:05: استهداف موقع المرج بقذائف المدفعية.‏

5- الساعة 23:35: استهداف قوة مؤللة ‏للعدو الإسرائيلي أثناء دخولها الى موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية.

- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 22:05: استهداف مبنى يتموضع فيه جنود ‏العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة وإصابته إصابة مباشرة، كرد على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

2- الساعة 22:30: استهداف مبنىً يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية».

وفي إطار التخفيف من حدة التوترات التي تشعدعا حدود لبنن الجنوبية، وجددت قيادة "اليونيفيل" العاملة في لبنان "الدعوات لجميع الأطراف الفاعلة لإلقاء أسلحتهم، وإعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، والعمل نحو حل سياسي ودبلوماسي".

في حين لا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار، فيما تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT