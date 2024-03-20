دون تحديد أي تفاصيل.. الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ غارة في عمق لبنان في قلب حي مدني (فيديو)

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قال فيه إنه لغارة جوية نفذت على حي مدني في عمق لبنان، دون أن يحدد المدينة أو تاريخ تنفيذه للغارة، كما يفعل عادة.

وقال في بيان: "توثيق خاص للغارة في عمق لبنان في قلب حي مدني يعمد حزب الله لتخزين المواد الخطرة والوسائل القتالية"، مبينا أنه "منذ بدء القتال، جيش الدفاع يعمل ضد تعاظم حزب الله العسكري، ويضرب قدرات التنظيم على نقل الوسائل القتالية ويهاجم البنى التحتية لإنتاج الوسائل القتالية".

وادعى أن "حزب الله يضع بناه التحتية الإنتاجية في قلب المناطق المأهولة بالسكان المدنيين في جنوب لبنان، وفي البقاع وبيروت، مستخدما الشعب اللبناني كدرع بشري"، مشيرا إلى أن الفيديو يظهر "حجم الهجمات وكثرة الانفجارات الثانوية ومدة الحريق الذي شب في المنشأة والتي تشكل دليلا آخر على أسلوب عمل حزب الله الذي يعمد بموجبه لتخزين المواد المتفجرة والمواد الكيميائية الخطرة في قرى مدنية".

يشار إلى أن آخر ضربة إسرائيلية استهدفت عمق لبنان كانت الغارة التي نفذت ليل 12 مارس على منطقة بعلبك شمال شرقي لبنان، والتي أدت إلى مقتل شخص وإصابة 5 آخرين على الأقل.

وقال محافظ بعلبك بشير خضر في منشور على منصة "إكس" إن "محافظة بعلبك-الهرمل تعرضت لعدد من الغارات الإسرائيلية استهدفت دورس وطاريا وشمسطار".

المصدر: RT