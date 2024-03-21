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ليبيا.. بلدية زوارة تهدد بالعصيان المدني ردا على "تجاوزات" وزير داخلية الحكومة المؤقتة

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ليبيا.. بلدية زوارة تهدد بالعصيان المدني ردا على
Globallookpress
الدمار في زوارة الليبية بعد قصف جوي من سلاح الطيران - ديمسبر 2014 (صورة أرشيفية)
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هدد المجلس البلدي لمدينة زوارة الليبية بعصيان مدني شامل إذا لم تتدخل حكومة الوحدة الوطنية لوضع حد لما وصفها بالتجاوزات والاستفزازات في منفذ رأس اجدير الصادرة من وزير الداخلية.

وفي بيان مصور عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، دعا المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلس الدولة إلى "تحمل مسؤوليتهم الرسمية والأخلاقية لمنع انجرار المنطقة لنزاع مسلح"، مشيرين إلى أنهم "مستعدون لمواجهة أي طارئ".

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وتابع البيان: "إذا لم تتدخل الحكومة فإننا سنضطر للجوء إلى السبل كافة المكفولة قانونا وعرفا، أولها العصيان المدني الشامل، وقطع التواصل وإيقاف العمل في جميع المؤسسات من مليتة شرقا حتى رأس اجدير غربا" مشيرا إلى "خيارات أخرى سياسية ومدنية وأمنية".

وأوضح المجلس أن مكونات بلدية زوارة ساهمت في تهدئة الأوضاع بمنفذ رأس اجدير، "لحماية سكانها من أي تعديات وتهديدات والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة بعد تصرفات صدرت من وزير الداخلية المكلف دون اتباع الترتيبات المعروفة".

كما اعتبر المجلس أن "تصرفات" وزير الداخلية المكلف تنوي "تصفية حسابات قبلية"، على حد تعبيرهم.

يشار إلى أن وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي أعلن في وقت سابق سحب الأعضاء العاملين بمديرية الأمن ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية من منفذ رأس اجدير، وذلك "حفاظا على الأرواح والممتلكات".

المصدر: بوابة الوسط

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