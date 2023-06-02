ليبيا.. الطيران المسير يقصف مواقع في مدينة زوارة (فيديو)

شن الطيران الليبي المسير، ظهر اليوم الجمعة، ضربات على مدينة زوارة الواقعة غرب العاصمة الليبية طرابلس، استهدفت إحداها موقعا لتهريب البضائع والبشر.

وأظهرت مقاطع مصورة تصاعد سحب دخان كثيف في أحد المواقع بمدينة زوارة بعد قصفه من قبل الطيران المسير.

#أخبارليبيا24#ليبيا | #شاهد | تصاعد سحب الدخان الكثيف من أحد المواقع المستهدفة من الطيران المسير في مدينة زوارة pic.twitter.com/DPMpVR48Ti — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) June 2, 2023

وفي 25 مايو الماضي أكدت وزارة الدفاع الليبية تنفيذ التعليمات والخطة العسكرية الموضوعة من أجل "تطهير مناطق الساحل الغربي وباقي مناطق ليبيا، من أوكار الجريمة، والأعمال العصابية".

المصدر: أخبار ليبيا 24