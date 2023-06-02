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ليبيا.. الطيران المسير يقصف مواقع في مدينة زوارة (فيديو)

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ليبيا.. الطيران المسير يقصف مواقع في مدينة زوارة (فيديو)
Globallookpress
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شن الطيران الليبي المسير، ظهر اليوم الجمعة، ضربات على مدينة زوارة الواقعة غرب العاصمة الليبية طرابلس، استهدفت إحداها موقعا لتهريب البضائع والبشر.

وأظهرت مقاطع مصورة تصاعد سحب دخان كثيف في أحد المواقع بمدينة زوارة بعد قصفه من قبل الطيران المسير.

وفي 25 مايو الماضي أكدت وزارة الدفاع الليبية تنفيذ التعليمات والخطة العسكرية الموضوعة من أجل "تطهير مناطق الساحل الغربي وباقي مناطق ليبيا، من أوكار الجريمة، والأعمال العصابية".

المصدر: أخبار ليبيا 24

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