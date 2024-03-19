"الجديد": مسؤول كبير في حزب الله يزور الإمارات على متن طائرة خاصة يرافقه شخصان

أفادت قناة "الجديد" اللبنانية بأن مسؤول الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا، توجه الاثنين إلى الامارات على متن طائرة خاصة يرافقه شخصان.

وفي حسابها على منصة "إكس"، أوردت "الجديد" خبرا عن مراسلتها قالت فيه: "مسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله الحج وفيق صفا توجه الاثنين إلى الامارات على متن طائرة خاصة يرافقه شخصان".

وأوضحت "الجديد" أنه "وفقا لمعلوماتها"، فإن "زيارة وفيق صفا إلى الإمارات هدفها البحث بملف موقوفين لبنانيين هناك وإعادتهم قبل نهاية شهر رمضان".

مراسلة الجديد: مسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله الحج وفيق صفا توجه الاثنين الى الامارات على متن طائرة خاصة يرافقه شخصان@Rawandbudargham — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 19, 2024

معلومات الجديد: زيارة وفيق صفا الى الإمارات هدفها البحث بملف موقوفين لبنانيين هناك واعادتهم قبل نهاية شهر رمضان — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 19, 2024

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جدير بالذكر أنه في مايو 2023، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها تبلغت من أبو ظبي نبأ الإفراج عن 10 موقوفين لبنانيين أوقفوا في الإمارات.

وفي بيان لها، قالت الوزارة: "تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين من سفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن، نبأ الإفراج عن كافة الموقوفين اللبنانيين العشرة تباعاً الذين أوقفوا في دولة الإمارات منذ حوالي شهرين".

وأضاف البيان: "يتوجه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب بالشكر لتجاوب وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وجميع السلطات الاماراتية المعنية على تعاونهم لمعالجة هذا الموضوع".

وأضاف: "كما تحرص الوزارة على أواصر العلاقات الأخوية المتينة بين لبنان والامارات لما فيه خير بلدينا وشعبينا".

وفي 15 مايو الماضي، نظم أهالي المعتقلين اللبنانيين في السجون الإماراتية وقفة أمام وزارة الخارجية اللبنانية للمطالبة بتحرك المسؤولين للإفراج عن أبنائهم الموقوفين بعد إعلان وفاة الموقوف غازي عز الدين.

المصدر: "الجديد" + وسائل إعلام لبنانية