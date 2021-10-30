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الإمارات تسحب دبلوماسييها من بيروت وتوصي مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان

الإمارات تسحب دبلوماسييها من بيروت وتوصي مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان

أخبار العالم العربي

الإمارات تسحب دبلوماسييها من بيروت وتوصي مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان
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أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم السبت، أنها سحبت دبلوماسييها لدى بيروت، كما أوصت مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان.

يتبع..

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