الإمارات تسحب دبلوماسييها من بيروت وتوصي مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان
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أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم السبت، أنها سحبت دبلوماسييها لدى بيروت، كما أوصت مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان.
يتبع..
أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم السبت، أنها سحبت دبلوماسييها لدى بيروت، كما أوصت مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان.
يتبع..
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