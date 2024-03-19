ليبيا.. اعتقال عضو بالمجلس الأعلى للدولة من قبل جهة أمنية في مدينة درنة (صورة)

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اعتقال عضو المجلس صفوان المسوري، من قبل جهاز الأمن الداخلي في مدينة درنة.

وقال المجلس في بيان اليوم الثلاثاء، إن تلك الواقعة جاءت "في الوقت الذي يعمل فيه المجلس على تجاوز حالة الانقسام السياسي، ودرء نتائجه الكارثية على الوطن والمواطن، وتهيئة ظروف التقارب مع شريكه بالعملية السياسية مجلس النواب، أملا في الوصول إلى حل ينهي الأزمة السياسية القائمة في بلادنا ويحد من تداعياتها".

وأضاف المجلس أن تلك الجهة "ضربت بعرض الحائط كل تلك الجهود وبحصانته التشريعية المستمدة من القوانين النافذة بالدولة".

واختتم البيان: "إذ يستنكر المجلس الأعلى للدولة واقعة الاعتقال هذه، ويدين القائمين عليها، ويدعو إلى إطلاق سراحه بشكل فوري، ويحمل جهة الاعتقال مسؤولية سلامته الشخصية".

المصدر: RT