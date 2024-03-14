"عملية التطوير مستمرة ولا تتوقف".. السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية (فيديو + صور)

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث رافقه القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي.

وفي كلمته ، قال الرئيس السيسي: "إحنا عملنا في مصر جهد كبير في تأهيل البنية الأساسية كي تنطلق الدولة المصرية إلى آفاق أفضل"، مضيفا: " كان من ضمن منظومتنا العمل على بناء العامل البشري والإنسان داخل المنظومة، ونحن نهتم ببناء الإنسان في جهود بناء الدولة المصرية".

وتابع الرئيس السيسي: "عملية التطوير مستمرة ولا تتوقف ولو توقفنا عن التطوير فنحن نخالف الواقع"، مردفا: "إحنا عايزين إنسان مصري قادر على مواجهة التحديات يقود الدولة لآفاق أرحب، ومن الضروري الاستفادة من كل الموارد البشرية ونستهدف أفضل بناء للشخصية المصرية".

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كما شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من التدريبات العسكرية داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، على هامش زيارته للأكاديمية العسكرية.

وشارك السيسي طلبة الأكاديمية وجبة إفطار رمضان اليوم، مهنئًا الطلبة بقدوم شهر رمضان.

المصدر: "صدى البلد" + "القاهرة 24"