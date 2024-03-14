كييف تبحث مع جماعات إرهابية في سوريا شن هجمات مشتركة على المواقع العسكرية الروسية

نقلت RT عن مصادر مطلعة أن استخبارات كييف تتواصل مع قياديي "الحزب الإسلامي التركستاني" الإرهابي شمال غربي سوريا، لتنفيذ عمليات مشتركة تستهدف المواقع العسكرية الروسية في سوريا.

ويشمل هذا التنسيق بشكل أساسي قياديين في التنظيم المذكور من منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم في الصين.

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وتسعى استخبارات كييف من وراء هذه الاتصالات إلى التنظيم المشترك لهجمات بصواريخ ومسيرات يوفرها نظام كييف تستهدف المواقع العسكرية والمدنية في سوريا.

كما تركز خطط نظام كييف على استهداف العسكريين والخبراء الروس في سوريا.

وعين نظام كييف خبراء للتواصل مع القادة الميدانيين في التنظيم المذكور لتحديد الأهداف التي يجب ضربها، وسلّم شحنة من المسيرات إلى جماعات في ناحية دركوش شمال غربي سوريا.

وكشفت مصادر RT أن مجموعة من المهندسين الأوكرانيين تعمل في الوقت الراهن على تجميع المسيرات في أحد معسكرات الحزب الإرهابي، دون أن يشير إلى موقع هذا المعسكر.

المصدر: RT