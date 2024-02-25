الدفاع السورية: إسقاط 7 مسيرات أطلقها الإرهابيون على اتجاه ريفي حماة وإدلب (صور)

أعلنت وزارة الدفاع السورية إسقاط وتدمير 7 طائرات مسيرة أطلقها الإرهابيون على اتجاه ريفي حماة وإدلب حاولت الاعتداء على نقاط عسكرية للجيش السوري وقرى وبلدات آمنة في المناطق المحيطة.

وقالت الدفاع السورية في بيان: "تمكنت قواتنا العاملة على اتجاه ريفي حماة وإدلب من إسقاط وتدمير سبع طائرات مسيرة للإرهابيين حاولت الاعتداء على نقاطنا العسكرية والقرى والبلدات الآمنة في المناطق المحيطة ".

وزارة الدفاع السورية

وتحبط وحدات الجيش السوري بشكل متكرر هجمات بطائرات مسيرة تطلقها التنظيمات الإرهابية شمال غربي سوريا بين الفينة والآخر مستهدفة القرى والبلدات في أرياف محافظات حماة وحلب وإدلب واللاذقية.

وزارة الدفاع السورية

وزارة الدفاع السورية

المصدر: RT