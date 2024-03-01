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الدفاع السورية تعلن إسقاط وتدمير 7 مسيرات في ريفي إدلب والرقة (صور)

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الدفاع السورية تعلن إسقاط وتدمير 7 مسيرات في ريفي إدلب والرقة (صور)
Globallookpress
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أعلنت وزارة الدفاع السورية عن إسقاط وتدمير 7 مسيرات في ريفي إدلب والرقة في الشمال السوري.

وجاء في بيان الوزارة: "وحدات من الجيش السوري العاملة على اتجاه ريفي إدلب والرقة تمكنت من إسقاط وتدمير سبع طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية، اثنتين منها أميركية الصنع حاولت الاعتداء على نقاط الجيش العسكرية والسكان المدنيين في القرى والبلدات الآمنة في المناطق المذكورة".

وتحبط وحدات الجيش السوري بشكل متكرر هجمات بطائرات مسيرة تطلقها التنظيمات الإرهابية شمال غربي سوريا بين الفينة والآخر مستهدفة القرى والبلدات في أرياف محافظات حماة وحلب وإدلب واللاذقية.

  

المصدر: سانا

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