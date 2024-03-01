الدفاع السورية تعلن إسقاط وتدمير 7 مسيرات في ريفي إدلب والرقة (صور)

أعلنت وزارة الدفاع السورية عن إسقاط وتدمير 7 مسيرات في ريفي إدلب والرقة في الشمال السوري.

وجاء في بيان الوزارة: "وحدات من الجيش السوري العاملة على اتجاه ريفي إدلب والرقة تمكنت من إسقاط وتدمير سبع طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية، اثنتين منها أميركية الصنع حاولت الاعتداء على نقاط الجيش العسكرية والسكان المدنيين في القرى والبلدات الآمنة في المناطق المذكورة".

وزارة الدفاع: تمكنت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريفي #إدلب و #الرقة من إسقاط وتدمـ.ـير سبع طائرات مسيرة للتنظيمات الإر هـ.ـابيـ.ـة (اثنتان منها أمريكية الصنع) حاولت الاعـ.ـتداء على نقاطنا العسكرية والسكان المدنيين في القرى والبلدات الآمنة في المناطق المذكورة. pic.twitter.com/LKPij1D8rk — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 1, 2024

وتحبط وحدات الجيش السوري بشكل متكرر هجمات بطائرات مسيرة تطلقها التنظيمات الإرهابية شمال غربي سوريا بين الفينة والآخر مستهدفة القرى والبلدات في أرياف محافظات حماة وحلب وإدلب واللاذقية.

المصدر: سانا