الإعلام العبري: مصر تطالب إسرائيل بفتح موانئها لإدخال المساعدات لغزة

كشفت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان نيوز" أن مسؤولين مصريين أبلغوا تل أبيب بضرورة فتح مؤانئها لإدخال المساعدات لقطاع غزة المنكوب.

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وفي حديث مع قناة "كان نيوز"، قال مسؤول إن الممر المائي الذي تم التخطيط لإنشائه هدفه تلبية احتياجات وسائل الإعلام فقط ومن أجل "الشو الإعلامي" ، ولكن في الواقع لا يوجد بديل عن إدخال المساعدات عبر معبر رفح وأن إسرائيل هي المشكلة الرئيسية في هذا السياق.

وأضاف المسؤول المصري المشارك في المحادثات حول الممر البحري الإنساني بين قبرص وقطاع غزة: "إن القاهرة تخشى أن يقلل الممر من دور معبر رفح، وأن يأتي على حساب مصر".

فيما قال التلفزيون الإسرائيلي إن الممر بدأ العمل فيه مؤخرا، وكان المصريون يخشون من توقف معبر رفح الذي يعد المعبر الرئيسي لمرور المساعدات الدولية.

وتساءل المصدر في حديث مع "كان نيوز": "لماذا هناك حاجة لمثل هذا الميناء في غزة؟ لماذا لا يتم إدخال المساعدات إلى الموانئ الإسرائيلية ومن هناك إلى القطاع".

وقال: "في الواقع لا يوجد بديل عن إدخال المساعدات عبر المعابر، وإسرائيل هي المشكلة الأساسية في هذا السياق".

ووفق الإذاعة الإسرائيلية فأن معبر رفح يعد مصدرا مهما للدخل الاقتصادي لمصر التي تعاني من وضع مالي سيئ في السنوات الأخيرة، لذا يؤخذ هذا الجانب في الاعتبار أيضا في القاهرة.

وفي الأيام الأخيرة، تحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هاتفيا، وفي البيان الرسمي، اختارت مصر أن توضح أن بلينكن قال إن الممر البحري الإنساني هو جهد مكمل لمعبر رفح الذي سيظل المعبر الرئيسي لنقل المساعدات.

المصدر: كان نيوز الإسرائيلية