تقرير: الجيش الإسرائيلي يحاول تصفية الرجل الثالث في حماس

أفاد موقع "واينت" العبري بأن القوات الإسرائيلية نفذت عملية جوية وسط قطاع غزة ليل السبت/الأحد، في محاولة لتصفية مروان عيسى، الرجل الثالث في حماس داخل غزة بعد يحيى السنوار ومحمد ضيف.

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ولفت الموقع إلى أنه وبحسب التقارير، فقد وقعت ليل السبت والأحد، هجمات غير عادية، بالتنسيق بين الجيش والشاباك، في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة - حيث كان عيسى، حسب التقديرات، مختبئا. ورافق الهجمات انقطاع الإنترنت والكهرباء".

وقال "واينت" إن "المؤسسة الأمنية لا تؤكد حاليا تصفية عيسى، لكن المصادر أعربت عن تفاؤلها بأنه تمت تصفيته بالفعل، والآن ينتظر تقييم أضرار الهجوم، في ما يعد أهم عملية تصفية منذ بداية الحرب على غزة، حتى الآن".

وفي وقت زعم الموقع العبري بأن "حماس بدأت تحقيقا لمعرفة مصير مروان عيسى"، أشار إلى "عيسى يعد الرئيس الفعلي للذراع العسكرية لحركة حماس وهو الرجل الثالث في الحركة داخل قطاع غزة".

المصدر: واينت