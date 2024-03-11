تنظيم "القاعدة" في جزيرة العرب يعلن مقتل زعيمه ويعين خلفا له

أكد تنظيم "القاعدة" في جزيرة العرب، مقتل زعيمه خالد باطرفي، دون أن يقدم أسبابا لذلك، بحسب بيان لمركز "سايت" الذي يرصد وسائل الإعلام "الجهادية".

وأشار المركز إلى أن المسؤول الشرعي في التنظيم، إبراهيم القوصي، أكد في تسجيل بث الأحد مقتل باطرفي زعيم التنظيم، معلنا أن "سعد بن عاطف العولقي هو الزعيم الجديد للتنظيم في جزيرة العرب".

وكان باطرفي، وهو سعودي مولود في الرياض في أوائل الأربعينات من عمره، تولى قيادة التنظيم في فبراير 2020، بعد مقتل قائده قاسم الريمي في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة، علما أن سلف الأخير ناصر الوحيشي قتل بقصف طائرة أمريكية مسيرة في اليمن في يونيو 2015.

وقبل توليه قيادة التنظيم، كان باطرفي يعمل قاضيا شرعيا ومتحدثا رسميا باسم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. وصنفته الولايات المتحدة في 2018 "إرهابيا عالميا"، وعرضت مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عنه.

أما خلفه العولقي، فهو يمني معروف أيضا باسم سعد محمد عاطف، عضو في مجلس شورى التنظيم، وعلى قائمة "برنامج المكافآت من أجل العدالة" الأمريكي. وعرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى ستة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

وتقول الخارجية الأمريكية إن العولقي "دعا علنا إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها".

وتبنى التنظيم هجمات عدة، خصوصا استهدف صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة في باريس في العام 2015، وأسفر عن مقتل 12 شخصا.

كما يشن باستمرار هجمات تستهدف الجنود اليمنيين، أبرزها في سبتمبر الماضي، حين قتل أربعة جنود في هجوم في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، وأربعة عناصر من قوات "الحزام الأمني" المؤيدة لانفصال الجنوب اليمني في انفجار عبوة ناسفة زرعها تنظيم القاعدة في أغسطس.

المصدر: "فرانس24" + "أ ف ب"