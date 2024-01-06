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مصدر أمني: مقتل ضابطين يمنيين في هجوم منسوب إلى تنظيم القاعدة

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مصدر أمني: مقتل ضابطين يمنيين في هجوم منسوب إلى تنظيم القاعدة
Legion-Media
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أعلن مصدر أمني يوم السبت مقتل ضابطين وجرح تسعة آخرين من القوات الحكومية اليمنية في هجوم بجنوب البلاد منسوب إلى "تنظيم القاعدة".

وأعلن مصدر أمني لوكالة فرانس برس "مقتل ضابطين من قوات الدعم والإسناد الحكومية وجرح تسعة آخرين في انفجار عبوة ناسفة زرعت من قبل عناصر يرجح أنها من تنظيم القاعدة".

وأشار المصدر إلى أن "الانفجار وقع في محافظة أبين جنوب البلاد"، فيما أكد مصدر أمني ثان أن "التفجير وقع أثناء مرور مركبة عسكرية كان على متنها الضابطان والجرحى التسعة".

وتشهد المنطقة منذ قرابة عامين أحداثا أمنية وتبادلا لإطلاق النار، ويعود الهجوم الأخير المنسوب إلى "تنظيم القاعدة" إلى شهر سبتمبر، حين قتل أربعة جنود وأصيب ثلاثة آخرون في محافظة شبوة (جنوب شرق).

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المصدر: "أ ف ب"

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