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"أ ف ب": مقتل 4 جنود بهجوم لتنظيم القاعدة جنوب شرقي اليمن

أخبار العالم العربي

Globallookpress
جندي يمني صورة من الأرشيف
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قتل 4 جنود في اليمن وأصيب 3 آخرون في هجوم الأحد في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، بحسب ما أفاد مسؤول أمني لوكالة فرانس برس، متهما تنظيم القاعدة بالوقوف خلف العملية.

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وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن "قنبلة زرعتها عناصر يرجح أنها تنتمي لتنظيم القاعدة انفجرت في شبوة أثناء مرور دورية عسكرية، ما أدى إلى مقتل 4 جنود وإصابة 3 ".

وبحسب المسؤول الأمني، تنشط عناصر مسلحة من تنظيم القاعدة في هذه المنطقة الواقعة جنوب غربي اليمن والخاضعة لسيطرة القوات الموالية للحكومة.

ويشهد اليمن، أحد أفقر دول العالم، نزاعا داميا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين.

والشهر الماضي، قتل 4 عناصر من قوات "الحزام الأمني" في انفجار عبوة ناسفة زرعها تنظيم القاعدة.

وفي يونيو، قتل جنديان يمنيان في هجوم لتنظيم القاعدة استهدف موقعا عسكريا في شبوة.

المصدر: أ ف ب

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