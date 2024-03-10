عالم فلكي خليجي يتحدى رؤية هلال رمضان اليوم

تحدى الفلكي الكويتي عادل السعدون رؤية هلال رمضان اليوم في منطقة الجزيرة العربية، قائلا إنه سيتوقف عن تصريحاته حول رمضان والعيدين إن شوهد الهلال اليوم.

وأوضح الفلكي الكويتي عبر حسابه على منصة "إكس": "وعد مني أمام الله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، لو أعلن مساء اليوم الأحد 10 مارس 2024 برؤية الهلال في أي بقعة في الجزيرة العربية ودول الخليج العربية وبشرط أن يكون الإعلان واضح ويقول تمت رؤية الهلال بالمكان الفلاني وليس فقط أن يكون الإعلان (اجتمعت الهيئة وقررت أنه غدا أول رمضان) فأنا أعلن عن توقفي بأي تصريح يخص بداية شهر رمضان والعيدين".

بيان للكافة

بناتي وابنائي

اخواتي واخواني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انه وعد مني امام الله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم

لو اعلن مساء اليوم الاحد 10 مارس 2024 برؤية الهلال في اي بقعة في الجزيرة العربية ودول الخليج العربية

وبشرط ان يكون الاعلان واضح ويقول تمت رؤية الهلال… pic.twitter.com/Hs4QC6dRvx — عادل السعدون (@adel_alsadoon) March 10, 2024

وأضاف: "ذلك بسبب سيادة الباطل على الحق وسأتبع سياسة القطيع وأصدق حتى لو أعلن أنه تمت رؤية الهلال ولم يحدث اقتران أو حتى لو غاب القمر قبل الشمس لأني رأيت لا فائدة من مخاطبة عقول لا تؤمن بالعلم وسأكون حملا وديعا وليس ذلك خوف مني ولا عندي شيء أخسره، وأنا لم أهاب شيء بعمري طالما أتكلم الحق، وأنا واثق منه ولكن بسبب الكثرة تغلب القلة وبسياسة أن لم تستطع عليهم فخاويهم فسأكون أول من يتبع المرياع".

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المصدر: RT