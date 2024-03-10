ساويرس يرثي حال منطقة الأهرامات ويطرح حلولا سريعة

أقر رجل الأعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس، بصعوبة الوضع السياحي في منطقة أهرامات الجيزة وطالب بضرورة إلغاء أو نقل الأحصنة والجمال إلى منطقة محددة وتسهيل الدخول والخروج.

مهما عملنا احنا في منطقة الاهرام لن ينصلح الحال الا بإلغاء او نقل الجمال و الاحصنة و ملاكهم … الي منطقة محددة …و تسهيل الخروج و الدخول . — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 9, 2024

ولاقى منشور ساويرس عبر منصة "إكس" تفاعلات واسعة من المتابعين وكتب في حسابه: "مهما عملنا احنا في منطقة الأهرام لن ينصلح الحال إلا بإلغاء أو نقل الجمال والأحصنة وملاكهم … إلى منطقة محددة … وتسهيل الخروج والدخول".

ورد حساب "أحمد بحيري": "مش هايتصلح حالها إلا لو بلطوا الأرض عشان التراب والعفرة بيبهدلونا".

مش هايتصلح حالها الا لو بلطوا الأرض عشان التراب و العفرة بيبهدلونا 😑 — أحمد بحيري (@AhmedBehiry) March 9, 2024

وعلق حساب Mohamed Mehana: "ترك الزائر سواء مصري أو أجنبي يواجه من يريدوا إخراج الأموال من جيبك بالذوق أو العافية أمر مرفوض يتطلب تدخل الدولة وإسناد الأمر لمنظومة تعمل بمهنية وتعمل على راحة الزائر وجذبه لتكرار الزيارة مرات ومرات".

عندك حق .

انا زرتها اكتر من ٤ مرات خلال ٣٠ سنة، نفس الوضع واحساس انهم بيطفشو الزوار عن قصد.

العالم محروم يشوف حضارة أسلافه، وشعب مصر بالكامل بيتأثر سلبيا ، وكل ده عشان منزعلش كام عيلة في نزلة السمان!! — moustafa hassan (@moustafama7mood) March 10, 2024

وكتب حساب @moustafama7mood ردا على أحد التعليقات: "عندك حق .أنا زرتها أكتر من 4 مرات خلال 30 سنة، نفس الوضع وإحساس إنهم بيطفشو الزوار عن قصد. العالم محروم يشوف حضارة أسلافه، وشعب مصر بالكامل بيتأثر سلبيا، وكل ده عشان منزعلش كام عيلة في نزلة السمان!!".

المصدر: RT