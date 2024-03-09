هزة أرضية شدتها 4.3 درجة تضرب ولاية المسيلة شرق الجزائر

سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر يوم السبت، هزة أرضية بشدة 4.3 درجة في ولاية المسيلة شرق البلاد.

وتم تسجيل الهزة عند الساعة 15:54، فيما بلغت شدتها 4.3 درجة على سلم ريختر.

وحسبما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية فقد حدد مركز الهزة 13 كم جنوب غرب عين الريش ولاية المسيلة. فيما شعر سكان البلديات المجاورة بالهزة الأرضية أيضا.

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المصدر: صحيفة "البلاد"