فون دير لاين ورؤساء حكومات أوروبية يزورون مصر

أفادت وسائل إعلام غربية بأن وفدا أوروبيا رفيع المستوى سيزور القاهرة في 17 مارس الجاري، في إطار المحادثات من أجل تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

إقرأ المزيد

ووفق ما أفادت وكالة نوفا الإيطالية، من المقرر أن تزور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، القاهرة برفقة رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وكشفت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، فيرلي نويتس، أن فون دير لاين ستلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن هذه الزيارة "تأتي في سياق المناقشات حول تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر".

وتعتبر مصر، شريكا رئيسيا في الجهود المبذولة لوقف الهجرة غير الشرعية من شمال إفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وتتولى بلجيكا حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.

المصدر: وكالة "نوفا"+"ansa"+ "اليوم السابع"