مصر.. حملات أمنية موسعة لإحكام الرقابة على السوق

كشف مصدر أمني مصري رفيع المستوى، أن وزارة الداخلية بدأت في شن حملات أمنية موسعة لإحكام الرقابة على الأسواق.

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وقال المصدر الأمني في تصريح خاص لوكالة أنباء "الشرق الأوسط" اليوم الجمعة، إن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وجه بتطبيق خطة أمنية موسعة لضمان توافر كافة السلع الغذائية والإستراتيجية خلال شهر رمضان، وفي مقدمتها اللحوم والدواجن، والخضر، والفاكهة، والسكر، والأرز، والمكرونة، والزيت، والدقيق، ورصد أي نقص للسلع الرمضانية أو اختناقات بها، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لاحتواء أي آثار لها.

وأضاف أن "الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، شنت العديد من الحملات لتحقيق الرقابة على أسواق الجملة، والنصف جملة، والتجزئة والتأكد من تناسب مستوى الأسعار وجودة صلاحية المعروض من السلع، ومطابقتها للمواصفات الصحية والقياسية"، موضحا في الوقت نفسه أنه "سيتم تشديد الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز، فضلا عن مكافحة ظواهر الغش التجاري والسلع المنتهية الصلاحية والفاسدة والمجهولة المصدر، والتي يتم طرحها بالأسواق بعد إعادة تعبئتها وتغيير تاريخ صلاحيتها".

وشدد المصدر "على تكثيف الجهود للتصدي لظاهرة تهريب السلع المدعمة، وفي مقدمتها القمح، والدقيق، والخبز المدعم، والزيت التمويني، والسكر التمويني".

وأشار المصدر الأمني إلى أنه "سيتم أيضا تكثيف المرور على المجازر الرئيسية، للتأكد من تمام التشغيل وسلامة مذبوحات اللحوم، وكذلك المرور على الثلاجات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، لضمان سلامة المعروض منها وكفايته لحاجة المستهلكين والبيع بالأسعار المقررة، وذلك بالتنسيق مع مفتشي الطب البيطري".

وفي ظل التغيرات الواضحة جراء تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف) بقرار من البنك المركزي، والرقابة الصارمة على أسعار السلع، كشف عضو شعبة القصابين في مصر، مصطفى محمد وهبة، مصير أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرار البنك المركزي وحلول شهر رمضان الذي ترتفع فيه نسبة الإقبال على شرائها بشكل كبير.

وقال وهبة، لـ"مصراوي": إنه من المتوقع أن "تشهد أسعار اللحوم استقرارا خلال الفترة المقبلة نظرا لأنها مرتبطة بأسعار الأعلاف المستورد المطروحة بالأسواق والتي تعتمد على الدولار".

ومن خلال إجراءات الرقابة في الأسواق، صادرت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية في وقت سابق، 208 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة"، ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

وتمكنت حملة من مديرية التموين بمحافظة الغربية أيضا في وقت سابق، من تحرير 13 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر المحلة، خلال 24 ساعة.

وفي سياق منفصل أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أمس الخميس أن الدولة حريصة على الضرب بيد من حديد على أيدي شبكات تجار العملة التي تستغل الأوضاع الاقتصادية الحالية والتربح من السوق الموازية.

وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم، "نسعى للقيام بعملية الإصلاح الشاملة والإصلاح الهيكلي في الاقتصاد مما يمكن الدولة من تجاوز التحديات الراهنة"، مشددا على أهمية "ضبط سعر الصرف في السوق والقضاء على السوق السوداء".

وتابع: "إن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة ستؤدي إلى انخفاض تدريجي في الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد القضاء على السوق الموازية".

المصدر: وسائل إعلام مصرية