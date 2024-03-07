سوريا.. العثور على الشاب المفقود داخل مغارة الدلبة مفارقا الحياة بعد أيام على اختفائه

عثرت فرق الإنقاذ في محافظة طرطوس السورية على الشاب المفقود قيس هاجم الزرزور مفارقا الحياة في أحد الدهاليز المخفية على عمق نحو 800 متر داخل مغارة الدلبة.

وتختتم بذلك عمليات البحث التي امتدت حوالي 9 أيام على اختفاء الشاب، علما أنه مع صباح اليوم الخميس كانت قد انطلقت مرحلة جديدة من البحث عنه من قبل لجنة مختصة من الجهات المعنية بالتعاون مع الدفاع المدني ومحافظة طرطوس.

وذكر أحد أفراد فريق البحث الذي عثر على الشاب المتوفى، أن جثته تظهر تعرضه لكدمات وهو موجود داخل ما يشبه البهو في أعماق المغارة. وأشار المنقذ المتطوع إلى أن هناك 3 شبان من فريق الإنقاذ التطوعي بجانب الجثة مع أحد عناصر الدفاع المدني.

الإخبارية السورية

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الجدير بالذكر أن عمليات البحث السابقة عن الشاب امتدت إلى النهر المجاور لبوابة المغارة حتى بحيرة سد الدريكيش التي يصب فيها النهر وتدخلت الضفادع البشرية لهذا الغرض وانتهت حينها دون أن تسفر عن أي جديد.

المصدر: RT