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سوريا.. العثور على الشاب المفقود داخل مغارة الدلبة مفارقا الحياة بعد أيام على اختفائه

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سوريا.. العثور على الشاب المفقود داخل مغارة الدلبة مفارقا الحياة بعد أيام على اختفائه
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العثور على الشاب قيس الزرزور مفارقا الحياة في مغارة الدلبة بعد أيام على احتفائه - طرطوس، سوريا
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عثرت فرق الإنقاذ في محافظة طرطوس السورية على الشاب المفقود قيس هاجم الزرزور مفارقا الحياة في أحد الدهاليز المخفية على عمق نحو 800 متر داخل مغارة الدلبة.

وتختتم بذلك عمليات البحث التي امتدت حوالي 9 أيام على اختفاء الشاب، علما أنه مع صباح اليوم الخميس كانت قد انطلقت مرحلة جديدة من البحث عنه من قبل لجنة مختصة من الجهات المعنية بالتعاون مع الدفاع المدني ومحافظة طرطوس.

سوريا.. العثور على الشاب المفقود داخل مغارة الدلبة مفارقا الحياة بعد أيام على اختفائهلعثور على الشاب المفقود داخل مغارة الدلبة مفارقا الحياة بعد أيام على اختفائه

وذكر أحد أفراد فريق البحث الذي عثر على الشاب المتوفى، أن جثته تظهر تعرضه لكدمات وهو موجود داخل ما يشبه البهو في أعماق المغارة. وأشار المنقذ المتطوع إلى أن هناك 3 شبان من فريق الإنقاذ التطوعي بجانب الجثة مع أحد عناصر الدفاع المدني.

سوريا.. العثور على الشاب المفقود داخل مغارة الدلبة مفارقا الحياة بعد أيام على اختفائه
الإخبارية السورية
دخول المغارة للبحث عن الشاب الزرزور
سوريا.. العثور على الشاب المفقود داخل مغارة الدلبة مفارقا الحياة بعد أيام على اختفائه
فيسبوك
والد الشاب قيس بعد تلقيه خبر العثور على ابنه متوفيا داخل المغارة

الجدير بالذكر أن عمليات البحث السابقة عن الشاب امتدت إلى النهر المجاور لبوابة المغارة حتى بحيرة سد الدريكيش التي يصب فيها النهر وتدخلت الضفادع البشرية لهذا الغرض وانتهت حينها دون أن تسفر عن أي جديد.

سوريا.. العثور على الشاب المفقود داخل مغارة الدلبة مفارقا الحياة بعد أيام على اختفائهالشاب قيس الزرزور
سوريا.. العثور على الشاب المفقود داخل مغارة الدلبة مفارقا الحياة بعد أيام على اختفائهأحد أفراد فريق الإنقاذ الذي تمكن من التعرف على مصير الشاب المتوفى في مغارة الدلبة

سوريا.. العثور على الشاب المفقود داخل مغارة الدلبة مفارقا الحياة بعد أيام على اختفائهالعثور على الشاب المفقود داخل مغارة الدلبة مفارقا الحياة بعد أيام على اختفائه

المصدر: RT

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