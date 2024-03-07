شاهد.. اشتعال النيران بالسفينة الإسرائيلية MSC SKY في بحر العرب

أظهرت مقاطع فيديو، اشتعال النيران في عدد من الحاويات على متن السفينة الإسرائيلية MSC SKY التي قيل إن جماعة "أنصار الله" الحوثية استهدفتها في بحر العرب الاثنين الفائت.

ويظهر الفيديو عددا من البحارة وهم يكافحون حريقا على متن السفينة MSC Sky II، فيما تصاعد الدخان من إحدى الحاويات التي بدت عليها الأضرار الناجمة عن ارتطام الصاروخ.

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🔴 ظهرت صور، الحرائق السفينة الإسرائيلية MSC SKY التي قصفها اليمنيون يوم 4 مارس pic.twitter.com/95CkvUurmt — الصين بالعربية (@mog_china) March 6, 2024

وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) أعلنت الاثنين في 4 مارس، استهداف سفينة إسرائيلية في بحر العرب، بعد ساعات من استهداف سفن حربية أمريكية في البحر الأحمر.

وأكد المتحدث باسم الحوثيين "استمرار القوات المسلحة اليمنية بمنع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأنها لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي".

وكانت شركة "أمبري" للأمن البحري قد أعلنت اليوم الاثنين، اندلاع حريق على متن السفينة الإسرائيلية التي تم استهدافها جنوب شرقي عدن، بعد تعرضها لتفجيرين أحدهما عن بعد.

وتستهدف جماعة "أنصار الله" باستهداف سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، نصرة للشعب الفلسطيني في غزة، في حين شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها "ردا على ذلك"، قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين.

وشنت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.

المصدر: RT