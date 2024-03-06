صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى 18شخصا

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة عن ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى 18 شخصا.

وقال القدرة في بيانه: "المجاعة شمال غزة وصلت مستويات قاتلة وخاصة للأطفال والحوامل والمرضى المزمنين".

وأضاف أن "المجاعة تتعمق وستحصد آلاف المواطنين إذا لم يتم وقف العدوان ودخول فوري للمساعدات الإنسانية والطبية".

وقال: "الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ارتكاب مجازر مروعة ومتتالية ضد آلالف البطون الجائعة شمال غزة"

وطالب المجتمع الدولي "باستخدام كل أدوات الضغط لضمان وقف فوري للعدوان الإسرائيلي"، كما طالب الأمم المتحدة بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الكارثة الإنسانية والصحية وخاصة شمال القطاع".

وتعاني مناطق شمال قطاع غزة من حالة مأساوية بسبب الانقطاع الكامل للمواد الغذائية ومصادر المياه النظيفة والحصار الخانق على مدار 152 يوما، وسجلت وزارة الصحة بغزة وفاة عدد من المواطنين بسبب الجوع وسوء التغذية.

المصدر: RT