ليبيا.. ترحيل أكثر من 10 آلاف مهاجر

أعلنت السلطات الليبية ترحيل أكثر من 10 آلاف مهاجر غير شرعيين العام الماضي.

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وقال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، في تصريح: إنه "بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، تم ترحيل 10 آلاف و69 مهاجرا غير شرعي من ليبيا في عام 2023" مشيرا إلى أنه "بتطبيق العديد من الإجراءات النظامية سوف يتضاعف هذا العدد خلال العام الجاري".

ودعا الطرابلسي إلى التعاون مع ليبيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية لـ"إنجاز ملف إعادة المهاجرين طوعيا"، مؤكدا أن بلاده "ستعمل على التصدي للهجرة العشوائية والتي تمنعها القوانين الليبية".

وشدد على أن "ليبيا لن تسمح بطرح موضوع توطين المهاجرين على أراضيها تحت أية ظروف، ولن يسمح حتى بمناقشته باعتبار أن ليبيا من أكثر الدول تضررا من تدفق المهاجرين وأنها ستعمل على احترام حقوق المهاجرين".

وكان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي أعلن قبل أيام ترحيل 95 مهاجرا إلى كل من مصر وباكستان.

وقبل ذلك، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة إنقاذ وإعادة 442 مهاجرا إلى ليبيا خلال الأيام الأولى من فبراير الماضي، ما رفع الحصيلة إلى 1004 مهاجرين غير نظاميين منذ بداية العام 2024.

المصدر: RT