"ضفادع بشرية" تبحث عن شاب سوري دخل مغارة "الزند ذئب العاصي" ولم يخرج منها! (فيديو)

أعلن محافظ مدينة طرطوس السورية عن توجه فرقة المهام الخاصة البحرية (الضفادع البشرية) للبحث عن الشاب السوري قيس الزرزور في بحيرة سد الدريكيش، المفقود منذ مطلع الأسبوع.

ويأتي ذلك بعد انتهاء عناصر الدفاع المدني السوري أعمال البحث في مغارة الدلبة وما حولها وضفاف نهر الدلبة.

وكان الشاب قيس الزرزور قد دخل مع 8 من أصدقائه إلى مغارة الدلبة يوم الاثنين الماضي وفقد بعدها، حيث تم إجراء 4 عمليات مسح للمغارة دون إيجاد أي أثر له.

#مغارة#نبع#الدلبه

الليل الماضي وعند حوالي منتصف الليل دخل فريق من المتطوعين من #بلدة#دوير#رسلان لداخل المغارة ودخلو في سراديب جديده

أكدو بشكل شبه جازم أن الشاب #قيس_الزرزور داخل المغارة

وان الوصول إليه صعب جدا وهناك ٱثار زحف وأقدام ذات معالم جديدة pic.twitter.com/OrVPxw7RPh — عماد Emad 🇸🇾 (@smhar_abo) February 29, 2024

ومن المحتمل أن يكون قد انزلق بالنهر ليجرفه التيار إلى أحد الجروف العميقة التي تحتاج لغطاسين مزودين بكافة المعدات، التي تمكنهم من إجراء عمليات البحث اللازمة بدقة.

نتائج الدخول الاخير منذ قليل الى مغارة نبع الدلبة اكدت ان الشاب المفقود قيس الزرزور لا يمكن ان يكون داخل المغارة

الله يلطف فيه و يكون مع اهله لهذا المصاب الكبير pic.twitter.com/SwDKlWiUvF — عماد Emad 🇸🇾 (@smhar_abo) February 29, 2024

وتم الإبلاغ عن فقدان الشاب في المغارة التي قصدها صحبة رفاقه لاستكشافها كونها المكان الذي تم فيه تصوير مسلسل "الزند" الشهير، للنجم السوري تيم حسن، إلا أن رفاقه خرجوا دونه.

المصدر: وكالات