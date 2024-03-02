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"ضفادع بشرية" تبحث عن شاب سوري دخل مغارة "الزند ذئب العاصي" ولم يخرج منها! (فيديو)

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أعلن محافظ مدينة طرطوس السورية عن توجه فرقة المهام الخاصة البحرية (الضفادع البشرية) للبحث عن الشاب السوري قيس الزرزور في بحيرة سد الدريكيش، المفقود منذ مطلع الأسبوع.

ويأتي ذلك بعد انتهاء عناصر الدفاع المدني السوري أعمال البحث في مغارة الدلبة وما حولها وضفاف نهر الدلبة.

وكان الشاب قيس الزرزور قد دخل مع 8 من أصدقائه إلى مغارة الدلبة يوم الاثنين الماضي وفقد بعدها، حيث تم إجراء 4 عمليات مسح للمغارة دون إيجاد أي أثر له.

ومن المحتمل أن يكون قد انزلق بالنهر ليجرفه التيار إلى أحد الجروف العميقة التي تحتاج لغطاسين مزودين بكافة المعدات، التي تمكنهم من إجراء عمليات البحث اللازمة بدقة.

وتم الإبلاغ عن فقدان الشاب في المغارة التي قصدها صحبة رفاقه لاستكشافها كونها المكان الذي تم فيه تصوير مسلسل "الزند" الشهير، للنجم السوري تيم حسن، إلا أن رفاقه خرجوا دونه.

مسلسل الزند

الشاب المفقود

المصدر: وكالات

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