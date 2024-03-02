بطول 2430 مترا.. السعودية تفتتح أحد أطول الأنفاق في الشرق الأوسط (فيديو)

أعلن مجلس إدارة مؤسسة "حديقة الملك سلمان" عن الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع نفق "طريق أبي بكر الصديق" الذي يهدف إلى تحسين التدفق المروري في مدينة الرياض.

ويعد مشروع نفق "طريق أبي بكر الصديق" أول مشاريع الجسور والأنفاق التي تم الانتهاء من تنفيذها، حيث بدأت أعماله الإنشائية في الربع الثالث من العام 2021 ضمن سلسلة الأعمال والمشاريع الإنشائية في مشروع "حديقة الملك سلمان"، الذي أطلقه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 19 مارس 2019.

#فيديو | افتتاح نفق طريق أبي بكر الصديق ضمن مشروع حديقة الملك سلمان في الرياض بطول ٢٤٣٠ مترًا، بصفته أحد أطول الأنفاق في الشرق الأوسط.#واس_جودة_الحياةpic.twitter.com/mA2JYU9316 — واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) March 1, 2024

ويتسم نفق الطريق الذي يبلغ طوله 2430 مترا بتصميم عصري وبألوان تنسجم مع البيئة المحلية ومواد تلبي غايات الاستدامة، ويتضمن النفق ثلاثة مسارات للمركبات في كل اتجاه بالإضافة إلى مسار مخصص للطوارئ، كما تمّ تجهيز النفق بأنظمة متطورة لإدارة الحركة المرورية، وأحدث إجراءات السلامة وطرق الإخلاء.

المصدر: واس