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"حزب الله": استهدفنا مرابض ‏في قاعدة خربة ماعر الإسرائيلية بصاروخي "فلق" وأصبناها بشكل مباشر

أخبار العالم العربي

AP
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اعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الجمعة، استهدافه لمرابض ‏في قاعدة خربة ماعر الإسرائيلية بصاروخي "فلق"، مؤكدا "إصابته إصابة مباشرة".‏

وفي بيان له، قال "حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:20 من مساء‎ ‎يوم الجمعة (بتوقيت اليوم)، مرابض ‏في قاعدة خربة ماعر بصاروخي فلق وتم إصابته إصابة مباشرة".

يتبع..‏

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