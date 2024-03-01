"حزب الله": استهدفنا مرابض في قاعدة خربة ماعر الإسرائيلية بصاروخي "فلق" وأصبناها بشكل مباشر
AP
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اعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الجمعة، استهدافه لمرابض في قاعدة خربة ماعر الإسرائيلية بصاروخي "فلق"، مؤكدا "إصابته إصابة مباشرة".
وفي بيان له، قال "حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:20 من مساء يوم الجمعة (بتوقيت اليوم)، مرابض في قاعدة خربة ماعر بصاروخي فلق وتم إصابته إصابة مباشرة".
يتبع..