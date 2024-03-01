"حزب الله": استهدفنا مرابض ‏في قاعدة خربة ماعر الإسرائيلية بصاروخي "فلق" وأصبناها بشكل مباشر

اعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الجمعة، استهدافه لمرابض ‏في قاعدة خربة ماعر الإسرائيلية بصاروخي "فلق"، مؤكدا "إصابته إصابة مباشرة".‏

وفي بيان له، قال "حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:20 من مساء‎ ‎يوم الجمعة (بتوقيت اليوم)، مرابض ‏في قاعدة خربة ماعر بصاروخي فلق وتم إصابته إصابة مباشرة".

يتبع..‏