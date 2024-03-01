بعد مشاركته في منتدى أنطاليا.. وزير الخارجية المصري يبدأ جولة خليجية

بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري مساء اليوم الجمعة، جولة خليجية تشمل قطر والرياض.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن وزير الخارجية يراس الوفد المصري في أعمال اللجنة العليا المشتركة مع قطر، والاجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في إطار آلية التشاور السياسي بين مصر ومجلس التعاون.

وأوضح المتحدث أن من المقرر أن يترأس شكري، يوم غد السبت، في العاصمة القطرية الدوحة، مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أعمال اللجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر.

ومن المنتظر أن تتناول اللجنة مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، وآليات تنميتها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين، فضلا عن إجراء مباحثات معمقة بشأن القضايا الإقليمية، وعلى رأسها أزمة قطاع غزة وجهود البلدين في سبيل إنفاذ التهدئة ووقف الحرب الإسرائيلية ضد القطاع.

وقال المتحدث إن اللجنة المشتركة ستوقع على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في عدد من القطاعات المستهدفة بين الجانبين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن السيد وزير الخارجية سيتوجه عقب ذلك إلى العاصمة السعودية الرياض، لترؤس أعمال الاجتماع التشاوري بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون الخليجي، والذى يتناول أطر التشاور والتنسيق بين مصر ودول الخليج على المستويين السياسي والاقتصادي، وسبل تنمية وتعزيز مجالات التعاون بين الجانبين، فضلا عن التباحث والتنسيق بشأن قضايا المنطقة في ظل هذه الأوضاع الدقيقة إقليميا.

المصدر: RT