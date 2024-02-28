البنتاغون يعلن عن قصف 230 هدفا للحوثيين في اليمن

قال نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى دانييل شابيرو، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قصفت 230 هدفا تابعا لحركة أنصار الله الحوثية في اليمن.

وأشار شابيرو في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إلى أن القوات الأمريكية دمرت على الأرجح مئات القطع من أسلحة الحوثيين. لكن، بحسب شابيرو، يبدو أن الحركة "مصممة على الصمود في المواجهة" باستخدام ترسانتها المتبقية.

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وصرح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بن كاردين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند) ورئيس اللجنة الفرعية لمجلس الشيوخ المعنية بالشرق الأوسط كريس مورفي (ديمقراطي من كونيتيكت)، في جلسة الاستماع أن على الكونغرس الأمريكي أن يأذن للسلطة التنفيذية بتنفيذ القصف ضد مواقع المتمردين.

عقب تصاعد النزاع في قطاع غزة، قالت أنصار الله إنها ستقوم بشن هجمات على الأراضي الإسرائيلية ولن تسمح للسفن المرتبطة بها بالمرور في مياه البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حتى يتم وقف عملية الجيش الإسرائيلي في القطاع. ومنذ منتصف نوفمبر من العام الماضي، هاجم الحوثيون عشرات السفن المدنية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة تحالفا دوليا، وباشرت بتنفيذ عملية Prosperity Guardian، لضمان حرية الملاحة وحماية السفن في البحر الأحمر.

المصدر: تاس